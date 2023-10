Fußball-Saarlandliga Borussia verliert wegen vier Sekunden Tiefschlaf

Der Jubel war groß, aber nicht gänzlich ungetrübt: Fußball-Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen bezwang am Samstag den Tabellen-Vierten Borussia Neunkirchen zu Hause mit 2:1 (0:1). Durch den Erfolg am Burgweg – es war für Bliesmengen der erste Saison-Heimsieg überhaupt – machte die Mannschaft von Trainer Martin Peter einen Riesensatz in der Tabelle: Der SV kletterte vom vorletzten auf den zwölften Platz.