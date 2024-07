Borussia Neunkirchen Oberliga-Traum soll in Erfüllung gehen

Der Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen ist erfolgreich in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin gewann ihr erstes Testspiel am vergangenen Freitag beim Oberligisten FK Pirmasens mit 2:1. Dabei hatte Schübelin an der Seitenlinie Unterstützung von einem neuen Co-Trainer: Christian Weiland. Er arbeitet wie Schübelin bei der Polizei. Beide haben gemeinsam die rheinland-pfälzische Polizei-Auswahl trainiert und dabei gemerkt, dass die Chemie an der Seitenlinie zwischen ihnen stimmt.