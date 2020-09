GGS Neunkirchen : Blumenwiesenchallenge für Kreative

Neunkirchen Fünft- bis Achtklässler der GGS Neunkirchen ließen heimische Gärten und Fensterbänke erblühen.

Als Fairtrade-School und Schule der Nachhaltigkeit ist es der GGS Neunkirchen besonders wichtig, auch in der Coronazeit aktiv zu sein und etwas für die Umwelt zu leisten, so heißt es in einer Pressemitteilung. So hieß es für die Schule kreativ sein und Schüler auch in Coronazeiten in Sachen Umweltschutz zu motivieren. Entstanden ist die Idee der „Blumenwiesenchallenge“ für die Schüler der Klassen fünf bis acht. Im Laufe der folgenden Wochen hatten die Schüler zu Hause den Auftrag, im heimischen Garten oder in Pflanzkübeln auf Fensterbänken einen Ort als Nahrungsquelle für Insekten zu erschaffen. Hierfür übergab der Staatssekretär des Umweltministeriums Sebastian Thul im Vorfeld den Kindern persönlich eine große Kiste mit Seedballs (Bälle mit Blumensamen). Diese wurden an die Kinder verteilt, mit der Aufgabe, sich möglichst kreativ auszuleben, um eine größtmögliche Blumenwiese zu erschaffen. Ihre Ergebnisse wurden dann in einem Vorher-Nachher-Vergleich auf ein schuleigenes Padlet – einer Plattform, auf der man verschiedenste Bilder und Informationen hochladen kann – veröffentlicht. Vor allem der Punkt „Upcycling“ stand bei den Ideen der Schüler im Vordergrund. So wurden kaputte Fußbälle, Rasenmäher oder auch alte Abflussrohre zur Oase für neue Blumen umfunktioniert. Alten Dingen wurde wieder ein neues Leben und somit auch eine neue Funktion gegeben.