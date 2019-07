Blitzer in Neunkirchen : Blitzer machen keine Fotos mehr

Neunkirchen Die stationäre Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet ist vorläufig eingestellt.

Erwischt hat es schon so einige. Manch einen, weil er viel zu schnell unterwegs war, andere, weil sie die erlaubten 30 oder 50 Kilometer pro Stunde gerade so geknackt hatten, an den Blitzerstandorten in Neunkirchen. Dann wird es mitunter teuer, Punkte in Flensburg inklusive. Aber jetzt sind die Blitzer erst einmal ohne Funktion. Nachdem sich nämlich der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes mit Urteil vom 5. Juli gegen die Verwertung von Messergebnissen des Geschwindigkeitsmesssystems „TraffiStar S350“ des Herstellers Jenaoptik ausgesprochen hat (wir berichteten), hat die Kreisstadt Neunkirchen die mit dieser Messtechnik ausgestatteten, stationären Messplätze vorläufig außer Betrieb genommen. Betroffen sind acht Standorte, die mit sechs tauschbaren Geräten betrieben werden: Westspange, Fernstraße, Talstraße und Bliesstraße in Neunkirchen, Ottweilerstraße und Schiffweilerstraße in Wiebelskirchen, Kirchstraße in Münchwies sowie der Blitzer in Eschweilerhof.