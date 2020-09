Kulturgesellschaft meldet : Die Vielfalt der Musikkulturen

Foto: Jennifer Weyland

Neunkirchen Am Freitag, 30. Oktober, sind die Neunkircher Formationen Blank Pages und Amby & Arno ab 20 Uhr zu Gast in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Das Konzert findet in gemütlicher Atmosphäre unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen statt.

Shadi Kassis (Percussion/Gesang), Hasan Hüseyin Talaz (Saz) & Amby Schillo (Percussion/Gitarre/Gesang) haben sich unter dem Namen Blank Pages zusammengefunden, um ein musikalisches Projekt ins Leben zu rufen, das östliche und westliche Musikeinflüsse auf eigene Art zu interpretieren versucht. Die Vielfalt der unterschiedlichen Musikkulturen soll sich in ihrem Programm widerspiegeln. Blank Pages steht für leere Blätter, die bei jedem Konzert neu beschrieben werden.

Das Duo Amby & Arno gründete sich schon in den 1970er Jahren. Von Anfang an waren Amby Schillo (Gesang, Gitarre, Percussion) und Arno Wilhelm (E-Gitarre) darauf Bedacht den musikalischen Focus auf eigene Jazz-orientierte und improvisierte Musik zu legen. Das Überraschende war, als beide sich kennen lernten, entdeckten sie, dass ihre beiden Geburtstage nur wenige Stunden auseinanderlagen.