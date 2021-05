Stadtgebiet Neunkirchen : Biomüllabfuhr wird vorgezogen

Neunkirchen (red) An Fronleichnam am Donnerstag, 3. Juni, fällt die Biomüllabfuhr im Stadtgebiet Neunkirchen aus und wird um einen Tag vorgezogen. So erfolgt also die reguläre Abholung vom 3. Juni bereits am Mittwoch, 2. Juni.