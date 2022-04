Fotos, Infos und Musik : Thomas Reinhardt zeigt Fotos aus Madeira mit Live-Musik

Wellesweiler Sie wird „Die Blumeninsel im Atlantik“ genannt. Sie ist vulkanischen Ursprungs und begeistert mit einer abwechslungsreichen, spektakulären Landschaft. Madeira, die zu Portugal gehörende Insel, ist mit ihrem milden Klima und der üppigen Vegetation ein Reiseziel für Naturliebhaber und Wanderer.

Hier blühen das ganze Jahr über Blumen in Hülle und Fülle. Thomas Reinhardt, Journalist, Autor und Fotograf, Mitglied im Fotoclub Tele Freisen, hat den schwimmenden Garten im Atlantik mehrmals besucht und eine spannende, abendfüllende AV-Fotoschau zusammengestellt, die er live auf der Bühne kommentiert. Termin: Samstag, 30. April, 20 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche in Wellesweiler. Ebenfalls live begleiten Nino Deda (Akkordeon, Gesang) und Michael Marx (Gitarre, Duduk, Gesang) die Bilderschau, wie es in der Mitteilung weiter heißt.