Zum Erntedank am Sonntag zieht der Kreisbauernverbands-Vorsitzende Georg Neufang Bilanz „Die Getreideernte war für viele Betriebe eine Katastrophe“

An diesem Sonntag ist Erntedank. In den Kirchen werden Altäre wie jährlich am ersten Sonntag im Oktober mit den Früchten des Herbstes geschmückt. In Gottesdiensten sagt man Dank für das, was die Erde im Laufe des Jahres geschenkt hat. Wie viele christlich geprägte Feste hat auch das Erntedankfest vorchristliche Vorläufer. Bereits im Römischen Reich, im antiken Griechenland und im Heiligen Land waren Rituale zum Erntedank bekannt. Die Christen übernahmen den Brauch und integrierten ihn in den christlichen Glauben. Damit überhaupt „danke“ gesagt werden kann, braucht es die Landwirte. Und die haben in diesem Jahr nicht unbedingt nur Grund zur Freude. Die Bilanz für die Ernte 2023 hat auch ihre katastrophalen Seiten. Mit Georg Neufang vom Wingertsweiher Hof in Ottweiler, Vorsitzender der Landwirte im Landkreis Neunkirchen, hat die Saarbrücker Zeitung über die Ernte 2023 gesprochen. Was lief schlecht, was gut, wie sieht die Entwicklung aus?