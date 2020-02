Kostenpflichtiger Inhalt: Geschäftsführer der Kulturgesellschaft im Interview : Müller setzt auf breites Programm „von Vielen für Viele“

Markus Müller wertschätzt die Arbeit seines Teams: von links Elke Leonhardt-Jacob (VHS), Beate Kolodziej (Städtische Galerie), Markus Müller, Klaus Braße (Veranstaltungen), Nadine Petry (Musikschule). Foto: Thomas Seeber

Neunkirchen Zum 1. Februar 2019 trat Markus Müller das Amt als Geschäftsführer der Neunkircher Kulturgesellschaft an. Ein Rück- und Ausblick.

Markus Müller nennt das Kulturangebot einen wichtigen Leuchtturm für Neunkirchens Stadtentwicklung.

Ein Jahr Chef der Neunkircher Kulturgesellschaft – wie war’s?

Markus Müller: „Gudd war’s“ – Nein ernsthaft. Natürlich ist dieses Jahr gerannt. Dies spricht natürlich für die Abwechslung der zahlreichen Aufgaben und Aktionen, die es umzusetzen galt und gilt. Es ging von A bis Z, von Ausfall der Heizung bis Zahlung des Honorars fürs Konzert eines Weltstars. In vielen Entwicklungen stehen wir als Team der Kulturgesellschaft mit unseren Partnern ja erst am Anfang und das bei laufendem Programm in allen Abteilungen. Jetzt gilt es für unsere Aufgaben, Prioritäten zu setzen und in konkrete Projektplanungen zu überführen sowie in Teilen neue Strukturen aufzubauen. Da sind wir auf einem guten Weg. Klingt zwar abgedroschen, stimmt aber in unserem Falle trotzdem.

Was war die größte Herausforderung im ersten Jahr?

Müller: Da habe ich kein Ranking. Auch wenn ich das Meer, die Windverhältnisse und die Temperaturen kannte, so war es ja ein Stück weit auch ein Sprung ins kalte Wasser. Aber Dank der kulturbegeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwimme ich, schwimmen wir, über Wasser. Bei allem Stress und bei aller Belastung ist das ein grundlegend gutes Gefühl. Das vergessen wird manchmal im Alltag, aber stimmen tut es trotzdem.

Da das Programm ja immer mit langem Vorlauf gestaltet wird, waren da ja sicher noch viele Überbleibsel von Vorgänger Uwe Wagner. Ist inzwischen alles Müller, oder was?

Müller: Oder was – trifft es am ehesten. Soll heißen: Auch wenn die interne Zusammenarbeit jetzt vertrauensvoll und wertschätzend ist, zeichnete und zeichnet die Veranstaltungsabteilung für das Veranstaltungsprogramm in den Hallen in Absprache mit mir verantwortlich. Die Mannschaft um Klaus Brasse, Tim Masson, Michael Hohmann und Lars Lößner macht da einen super Job mit Leidenschaft, Erfahrung und Können.

Worauf ist der Geschäftsführer nach einem Jahr in dieser Position besonders stolz?

Müller: Besonders stolz bin ich auf unser Programm in allen Bereichen. Hochgerechnet waren fast 90 000 Menschen zu Gast in den beiden Hallen. Wenn ich die Angebote der Musikschule/Musicalschule, der VHS und der Galerie dazu nehme, dann waren im vergangenen Jahr über 100 000 Menschen mit Kultur in, aus und für Neunkirchen in unterschiedlicher Intensität in Kontakt. Diese Zahlen sind auch ein Zeichen für die erfolgreiche Arbeit des gesamten Teams der Kulturgesellschaft und unser Ansporn für 2020.

Mit dem Aufsichtsrat, mit dem Gesellschafter (OB, Stadtverwaltung) und den zahlreichen anderen Partnern haben wir gemeinsam in unterschiedlichsten Funktionen und Formen mit dafür gesorgt, dass unser Kulturangebot zu einem wichtigen Leuchtturm für Neunkirchens Stadtentwicklung geworden ist. Dafür mal an dieser Stelle ein Dankeschön von Herzen. Ich bin mir sicher, dies wird auch in diesem Jahr so sein.

Was hat am meisten Spaß gemacht?

Müller: Na, da mache ich es mir jetzt einfach Am meisten Spaß gemacht hat mir das, auf das ich besonders stolz bin. Siehe oben.

Was muss in der Zukunft unbedingt anders werden? Was muss man überhaupt für die Zukunft erwarten, wird sich Gravierendes ändern?

Müller: Thema Zukunft fass ich jetzt mal zusammen. Ganz klar. „Kultur macht Liebe!“, so lautet unser Leitgedanke für 2020. So wollen wir als Team ein Zeichen setzen: Liebe als Notwendigkeit gegen die wachsende Verrohung und den zunehmenden Hass in unserer Gesellschaft. Und für diese notwendige Liebe braucht es die Kultur. An diesem Leitgedanken orientiert sich unser Gesamt-Programm 2020; auch im Zeichen der Weltoffenheit und der Freiheit der Kunst. Und da sind wir wohl auf einem guten Weg. Wir hatten in diesem Jahr in der Reithalle schon vier ausverkaufte Veranstaltungen. In der Gebläsehalle sind jetzt auch schon fünf Veranstaltungen komplett auverkauft (Füenf, Tahnee, Porter, Sträter, Krebs). Ganz schön knapp wird es unter anderem bei Matthias Reim und Hagen Rether. Langsam sputen mit seinen Karten sollte man sich unter anderem auch bei Wolf Mahn, Sky Dumont, Faun, Johann König und Klaus Hoffmann, einer meiner musikalischen Herzensmenschen. Außerdem, geht es gerade wieder los. Unsere Karnevals-Vereine bieten nachhaltige Breitenkultur-Arbeit par excellence. Diese Breitenkultur ist für die Kulturentwicklung dieser Stadt genauso wichtig wie zum Beispiel die Arbeit der Vereine und Gruppen im Kulturverein, die Spitzenevents in den Hallen und in der Galerie, die Bildungsangebote der VHS und der Musik/Musicalschule und die Leuchttürme Musicalstadt und Filmstadt. Wir wollen und werden auch in Zukunft ein vielfältiges Angebot schaffen, präsentiert von Vielen für Viele.

Vor einem Jahr stand im Raum, dass es eine Veranstaltungsreihe geben wird mit Markus Müller als Gastgeber: Müllers Büro . . .

Müller: Das Büro muss leider noch ein bisserl warten, bis es eingerichtet wird. Die Prioritäten sind zurzeit einfach andere. Vielleicht noch in 2020, eventuell auch erst in 2021.

Was wird die größte Herausforderung der nächsten Jahre werden?

Müller: Da gibt es viele Aufgaben. Nach einer intensiven Analyse werden – wie vereinbart – 2021 mit der Aufstellung des kommenden Kulturentwicklungsplanes 2030 beginnen

Die Entwicklung des KULT, die Übernahme der Entwicklung des Hüttenstadtmuseums, die Findung von weiteren Räumen für unsere Musikschule, der Ausbau der Gebläsehalle im Zuge der neuen Zufahrt und nicht zuletzt die Bestandspflege in unseren Hallen und dem KULT-Gebäudekomplex. Dazu kommt die bereits erwähnte Schaffung neuer interner Strukturen und Abläufe. Und das Ganze in engsten finanziellen und personellen Rahmenbedingungen. Tja, wenn das alles für uns und unsere Partner keine Herausforderung ist, dann weiß ich auch nicht. Vor allem ist es aber eine spannende Aufgabe, die ich gerne mit allen Partnern zum Wohle unserer Stadt angehen will. Ärmel hoch krempeln, auch für die Kultur – das können wir in Neunkirchen auch in Zukunft, da bin ich mir sicher.

Und natürlich: Was ist der Wunsch für die Zukunft?