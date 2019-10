Neunkirchen Der Herbst ist die Jahreszeit, die man am ehesten mit Büchern und Lesen verbindet. Und das nicht nur, weil da die wichtigsten Preis verliehen werden: Buchpreis, Friedenspreis des deutschen Buchhandels und Literaturnobelpreis. Vermutlich deshalb liegt hier auch der Tag der Bibliotheken. Der ist nämlich heute. Ein Gespräch mit Gabriele Essler, Leiterin der Stadtbilbiothek Neunkirchen.

Der Österreicher Peter Handke hat den Nobelpreis für Literatur 2019 bekommen. Wer sich für Literatur interessiert und die Medien verfolgt, der weiß: Unumstritten ist das nicht. Wer sich selbst ein Bild zumindest über die literarische Arbeit machen will: In der Stadtbilbiothek Neunkirchen gibt es reichlich Möglichkeiten dazu. Nach Bekanntgabe der Preisvergabe auch gebührend präsentiert, wie Bibliotheksleiterin Gabriele Essler verrät. Übrigens: „Über den (Preis) an Handke habe ich mich persönlich sehr gefreut, weil ich seinen iterarischen Stil, seine literarische Qualität und auch viele seiner Bücher ausgesprochen schätze.“ Die Preisträgerin für 2018, Olga Tokarczuk, gesteht Essler, hat sie bislang nicht gelesen. Aber zum Trost für alle literarisch Interessierten: Die Bücher sind bestellt.

Das gilt auch für die Bücher norwegischer Autoren. Norwegen war Thema der gerade zu Ende gegangenen Buchmesse in Frankfurt. Und auch, wenn in Neunkirchen bereits 46 norwegische Autoren mit rund 200 Titeln vertreten sind, hat Essler festgestellt: „Dennoch gab es in Frankfurt noch viel Neues, Interessantes an norwegischer Literatur für mich zu entdecken.“ Die Buchmessen Frankfurt und Leipzig spielen immer eine Rolle für die Bibliotheken, die Gastländer auch. Es wird aktuell reagiert. Das gilt im Übrigen auch für den deutschen Buchpreis – hier wird jährlich die Longlist angeboten –, aber auch für die SWR-Bestenliste, die Krimibestenliste und die Sachbuchbestenliste. Man reagiere auf Vieles, was im Herbst immer mehr als sonst in den Medien besprochen und empfohlen werde. Der Herbst bringe immer sehr viele Neuerscheinungen mit sich. Dabei, weiß Essler, sind die Ausleizahlen in den Wintermonaten zwar höher, „aber nicht wirklich viel“. „Einen signifikanten Anstieg stellen wir vor allem in den Ferienzeiten sowie vor, zwischen und nach Feiertagen beziehungsweise verlängerten Wochenenden fest.“