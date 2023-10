Schule informiert Hier trifft Schule auf die Berufswelt

Lehrerin Nina Bauer vom Team der Berufsorientierung ergänzt: „Das Besondere ist, dass die Jugendlichen an so einem Tag die Infos aus erster Hand bekommen. Die Personalchefs der Unternehmen, aber auch die Auszubildenden, die an diesem Tag zu Gast sind, erreichen bei vielen Jugendlichen mehr, als wenn immer nur die Lehrkräfte berichten, wie die Arbeitswelt da draußen so tickt.“