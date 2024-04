KBBZ Neunkirchen teilt mit Neunkirchen: Spendenscheck für die Wohngruppe Auenland Hirzweiler

„Die Gruppe in Hirzweiler entscheidet direkt, wie das Geld eingesetzt wird“, sagt Geschäftsführerin Stefanie Oberbillig und freut sich sehr darüber, dass das Team des KBBZ ihre Institution in die Spendenübergabe einbezogen hat. Tobias Bost, Standortleiter, ergänzt: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das Geld konkret zur Gestaltung einer Freizeitmaßnahme einsetzen und auch unsere Jugendlichen in die Planung einbeziehen.“ In die Wohngruppe kommen Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet ins Saarland und leben dort mit dem obersten Ziel der Rückführung in die Herkunftsfamilien. Die zurzeit acht Kinder und Jugendlichen werden auf vielfältige Art und Weise unterstützt, beispielsweise im Rahmen des Erwachsenwerdens, bei der allgemeinen Lebensführung und insbesondere auch in Zusammenarbeit mit den Schulen.