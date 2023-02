Spendenaktion in Neunkirchen : „Bertram-Taler“ bringen 6000 Euro für soziale Projekte

Caroline Bertram, Bertram Weber, Christoph Bertram, Michael Stütz, Sebastian Bertram und Gabriele Kohl (von links nach rechts) Foto: Celine Rutz

Neunkirchen Bei der Scheckübergabe der Aktion „Kunden spenden Bertram-Taler“ wurden in den Räumlichkeiten der Linden Apotheke Neunkirchen 6000 Euro an soziale Projekte gespendet.

Die Bertram-Taler sind seit 2006 ein Apotheken-Bonus der Linden-Apotheke in Neunkirchen, der Bären-Apotheke in Neunkirchen, der Mohren-Apotheke in Wellesweiler (Caroline und Christoph Bertram), der Adler-Apotheke in Neunkirchen und der Pasteur-Apotheke in Neunkirchen (Gabriele Kohl).

Die Kunden bekommen in den genannten Apotheken einen Begrüßungstaler oder in Abhängigkeit von dem Umsatz, den sie in den Apotheken machen, Bonustaler. Diese Bonustaler können entweder gegen Prämien eingetauscht werden oder gespendet werden. Spenden werden gesammelt, am Jahresende von den Apotheken aufgerundet und dann an soziale Projekte gespendet. „Die Kunden ermöglichen unser Geschäft. Wir wollen gerne denen, denen es nicht so gut geht, darüber wieder etwas zurückkommen lassen. Das sind zum einen die gespendeten Taler und auch ein Anteil, der von der Familie getragen wird“, sagt Christoph Bertram, Ehemann der Inhaberin der Linden Apotheke.

Empfänger der Spendenschecks waren in diesem Jahr die Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen, mit ihrem Vertreter Bertram Weber, die Neunkircher Tafel - Caritasverband Schaumberg Blies mit ihren Vertretern Michael Stütz und Thomas Mörsdorf und der Hüttenberger Mittagstisch - Katholische Kirchengemeinde St. Marien, für die Gabriele Kohl den Scheck entgegennahm. An die drei Organisationen wurden jeweils 2000 Euro überreicht.

Die Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen sammelt seit 15 Jahren Geld für die tägliche Kinder- und Jugendarbeit. „Vor allem schicken wir unsere Kinder und Jugendlichen, die das selber nicht bezahlen können, auf Freizeiten und lassen sie an Sommerprogrammen teilnehmen“, sagt Pfarrer Bertram Weber. Außerdem berichtet er, dass bedürftige Familien unterstützt werden.

Die Neunkircher Tafel gibt es seit 20 Jahren. Michael Stütz bedankt sich herzlich bei der Familie Bertram/ Kohl für die Spenden, weil die Tafel vor allem in Zeiten von hohen Energiepreisen und Inflation darauf angewiesen sei. Die Neunkircher Tafel sei vor allem dadurch besonders, weil sie eine der wenigen Tafeln gewesen sei, die während der Corona-Pandemie nicht geschlossen hatten. Allerdings herrsche in der Tafel Not. „Unsere Not besteht darin, dass der Tafelbetrieb Geld kostet. Kosten entstehen durch die Transportfahrzeuge, durch die Treibstoffe, die wir brauchen, durch die Energiekosten, Miete und Stromkosten. Alleine bei der Tafel Neunkirchen sind die Kosten durch die allgemeine Preisentwicklung um 10 000 Euro gestiegen“, schildert Michael Stütz. Daher seien Geldspenden wichtig, um das Angebot aufrecht zu erhalten.