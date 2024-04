„Kahlschlag, der durch nichts zu rechtfertigen ist“ Bereitschaftsdienst-Praxis in Neunkirchen muss schließen – jetzt wehrt sich der Kreistag mit einer Resolution

In der März-Sitzung hatte es für viel Diskussionsstoff gesorgt: Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung waren geladen und erläuterten, warum im Rahmen der Neustrukturierung die Bereitschaftsdienst-Praxis Neunkirchen zum Jahresbeginn 2025 geschlossen werden soll. Einen Monat später sind sich die im Kreistag vertretenen Parteien einig: Das ist so nicht hinzunehmen. Eine entsprechende Resolution wurde in der jüngsten Sitzung einstimmig (nur die AfD hatte sich enthalten) verabschiedet. CDU und SPD hatten um Aufnahme in die Tagesordnung gebeten.