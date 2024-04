Neunkirchen sicherer machen Neues Beleuchtungskonzept auf Lübbener Platz wird gefördert

Bürgermeisterin Lisa Hensler dankte für die finanzielle Unterstützung: „Beleuchtung ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor in einer Stadt – sowohl subjektiv als auch objektiv. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr unser neues Beleuchtungskonzept auf dem Lübbener Platz umsetzen können. Neben einer regulären Beleuchtung ist in den neuen Beleuchtungssäulen eine zusätzliche Flächenbestrahlung integriert, die dann aktiviert wird, wenn es auf dem Platz ungewöhnlich laut wird. Das soll erschweren, kriminelle Handlungen im Schutz der Dunkelheit auszuüben. Dem Bau- und dem Ordnungsamt danke ich für die kompetente Projektbetreuung und Planung. Vielen Dank außerdem an die Mitglieder der AG Beleuchtung für ihr Engagement.“