Weihnachtsmarkt Wellesweiler : Wenn alles passt, bis auf das Wetter

In der festlich geschmückten alten Schmiede konnte man sich nicht nur am Schmiedefeuer wärmen. Hochprozentiges sorgte auch so für die innere Wärme. Foto: Andreas Detemple

Wellesweiler Beim Weihnachtsmarkt in Wellesweiler wurde wieder viel Tolles geboten, nur Petrus hatte offenbar schlechte Laune.

Obwohl Petrus am Wochenende immer wieder seine Schleusen öffnete, ließ man sich die gute Laune auf dem Wellesweiler Weihnachtsmarkt nicht vermiesen. „Das bisschen Regen kann mir meine Vorweihnachtsstimmung nicht nehmen“, so Thomas Becker – in der einen Hand den Regenschirm, in der anderen eine dampfende Tasse Glühwein. „Es wäre natürlich viel schöner, wenn das alles als Schnee runterkommen würde.“ Bei 15 ortsansässigen Vereinen und Verbänden konnten die Besucher schlemmen, frisch gebackene Plätzchen probieren und handgefertigte Weihnachtsgeschenke erwerben. Sehr ausgefallene Eichhörnchen, große Pilzskulpturen und Tannenbäume aus ganzen Baumstämmen herausgeschnitten und filigrane Engelsfiguren aus Ton. Selbstgemachte Marmeladen, Weihnachtsplätzchen und ideenreiche kleine Geschenkideen rundeten das schöne Angebot auf dem beschaulichen Weihnachtsmarkt ab.