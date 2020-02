Warten auf die Preisverleihung : Eine spannende Geschichte – auf alle Fälle

Neunkirchen Beim Filmwettbewerb Créajeune wollen sieben Neunkircher Jungs gewinnen.

Am Freitagnachmittag wird es für sieben Jungs aus dem Kreis Neunkirchen total spannend werden. Ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung werden sie sich vermutlich fühlen. Denn dann könnte es sein, dass der Kurzfilm, den sie während der Sommerferien im vergangenen Jahr gedreht haben, ausgezeichnet wird. Doch von vorne. „Und Action! Drehe deinen eigenen Videofilm“ hieß es eine Woche lang bei der VHS Neunkirchen. Die sieben Jungs waren sofort dabei – übrigens: natürlich hätten auch Mädchen teilnehmen dürfen – und haben mit Feuereifer einen Plan gemacht. Ein Krimi sollte es werden. Das Drehbuch wurde geschrieben, Drehorte im und rund um das VHS-Zentrum gesucht, Requisiten wie Sonnenbrille, Diamant, Hut beschafft. Rollen waren zu vergeben: Kommissar, Sicherheitsberater, Verbrecher, Hacker. Und natürlich musste der Film dann auch noch gedreht werden. Und das alles an nur fünf Vormittagen zu je vier Stunden. Für die Zehn- bis 14-Jährigen augenscheinlich kein Problem. Der Titel des Films „Diamant“ wurde auf Vorschlag eines Teilnehmers gewählt. Eingebunden in den Film wurde sogar das Modell des Neunkircher Schlosses, wie die Leiterin der VHS, Elke Leonhardt-Jacob, der SZ erzählt. „Lediglich beim Schnitt und der Musik hat die Dozentin in einem größeren Maße unterstützt“, sagt Leonhardt-Jacob.

Dozentin war die Mediengestalterin Françoise Fournelle. Seit Jahren schon bietet sie bei der VHS für Jugendliche einen Film-Workshop in den Sommerferien an. Vom Film „Diamant“ war Fournelle so begeistert, dass sie den Film beim grenzüberschreitenden Wettbewerb Créjeune eingereicht hat. Der läuft auch in Luxemburg, Trier und Metz. Die Vorführungen sind nach Alter aufgeteilt, in Saarbrücken werden die Filme von Kindern gezeigt. Der Film der Neunkircher wurde zum Wettbewerb angenommen, wird sogar im dritten Kinderprogramm gesendet werden. Wer nicht warten will und kurzentschlossen ist: Bereits am heutigen Donnerstag um 10.15 Uhr ist der Film im Filmhaus in Saarbrücken zu sehen, dann wieder um 15.30 Uhr im Kino Achteinhalb in Saarbrücken. Weiter geht es am Freitag um 8.30 Uhr im Filmhaus Saarbrücken. Natürlich werden dann auch die anderen teilnehmenden Filme zu sehen sein.