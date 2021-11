Polizei hofft auf zeugen : Fahrerflucht auf dem Waldparkplatz in Hüttigweiler

Die Polizei Neunkirchen nimmt Hinweise entgegen unter Tel. (0 68 21) 2030. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hüttigweiler Auf dem Waldparkplatz in der Tholeyer Straße in Hüttigweiler hat eine unbekannte Person am Mittwoch, 10. November, Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter wohl beim Ausparken in den Nachmittagsstunden am linken Rand das Auto einer Faru demoliert und ist abgehauen.

Der oder die Unbekannte steuerte entweder einen VW Golf oder Polo in weiß oder silberfarben.