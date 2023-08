35 Stände und Karussells So läuft der Aufbau der Kirmes in Neunkirchen (mit Fotostrecke)

Es ist anders in diesem Jahr. Das sieht man auf den ersten Blick. Näher an der Straße irgendwie. Gleich vorne, wo sonst die beliebten Rostwürste verkauft wurden, stehen zwei Autos vom Ordnungsamt. Dessen Mitarbeiter sind seit Montagmorgen um 7 Uhr vor Ort, immer in zwei Schichten à drei Mann. Das bleibt auch so, bis die Kirmesleute wieder weg sind. Schließlich ist das Amt dafür verantwortlich, dass alles seinen korrekten Gang geht, vom Vermessen der zugewiesenen Plätze bis zum Aufbau, der Stromversorgung etc. etc. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind immer unterwegs, machen im Laufe der Schicht so manchen Kilometer über den Platz. Einen von ihnen treffen wir, der erzählt, was die Aufgaben sind. Seinen Namen will der nette Herr aber lieber nicht veröffentlicht haben.