Seit mehr als 30 Jahren im Kreis ansässig Was macht eigentlich das Unternehmen Sikos in Neunkirchen?

Das grüne Schild mit der dezenten weißen Schrift, das imposante rot-braune Backsteinhaus mit den vielen Fenstern zu allen Seiten, die Lage in der Nähe zu Kutscherhaus, Stummscher Reithalle und Wasserturm – natürlich, die Firma Sikos ist vielen ein Begriff. Und viele werden sich schon mal die Frage gestellt haben: Was machen die eigentlich? Die Vermutung, Sikos könne „irgendwas mit der Stahlindustrie“ zu tun haben, ist ob des Firmensitzes in einem ehemaligen Hütten-Gebäude zwar naheliegend, aber dennoch falsch.