Auch die Bürger sind in der Pflicht Auch der Bürger muss räumen und streuen

Die Hauptamtsleiterin der Gemeinde Spiesen-Elversberg, Heike Schwarz, hat es am Mittwochmorgen nochmal auf den Punkt gebracht: Während die Mitarbeiter des Bauhofs seit den Nachtstunden unterwegs waren, um die Straßen immer wieder von Eis zu befreien, musste sie beim Fußweg zur Arbeit ins Rathaus feststellen, dass viele Bürgersteige wäre Rutschbahnen waren. Zwar, so erzählte Schwarz, könne man an den Streufahrzeugen die Breite der Streuung einstellen und so auch einen Teil der Bürgersteige miterfassen. Aufgabe der Kommunen ist das allerdings nicht. Hier sind klar die Bürger selbst in der Pflicht.