Wer liegt denn hier im Garten von Familie Vogler in Wiebelskirchen alles begraben? Irgendjemand will scheinbar raus. Foto: Anja Kernig

Halloween fällt nicht aus! Zumindest was Familie Vogler in Wiebelskirchen anbelangt. Hier dreht sich schon wieder seit ein paar Wochen alles um Skelette, Spinnen und sonstige schaurige Deko, das meiste davon selbstgebastelt. Und damit alles auch in Corona-Zeiten glatt läuft, gibt es strenge Regeln.

Am Samstagnachmittag wird der Ofen neben dem Hauseingang wieder angeworfen. Nicht lange, dann duftet es nach frisch gerösteten Maronen. Und nach Glühwein. Warm eingemummelt, hockt Familie Vogler dann im Geistergarten: „Das ist unser Ritual. So warten wir“ – auf all die kleinen Vampire, Geister, Horror-Clowns oder wie auch immer kostümierten Mädchen und Jungen auf Betteltour. Und auf Freunde und Bekannte, für die eine Stippvisite in der Dunantstraße am 31. Oktober einfach dazu gehört. Genau wie „Süßes oder Saures“, auf das man auch anno 2020 nicht verzichten will, Pandemie hin oder her. „Das lassen wir uns nicht nehmen“, sagt Jennifer Vogler bestimmt. Halloween darf nicht ausfallen. „Die Kinder dürfen ruhig kommen, bevorzugt mit Maske. Wir gucken, dass der Abstand eingehalten wird.“ „Wir haben extra eine große Suppenkelle gekauft“ – fürs Süßigkeiten-Ausgeben mit Distanz, ergänzt Cathleen Vogler. Die 22-Jährige ist maßgeblich für die Deko im Garten der Eltern verantwortlich.

Natürlich müssen sich alle Zaun-Gäste an die Hygiene-Regeln halten. Bei den Voglers gibt es die lustige Version: „Ihr Monster groß und klein, haltet stets den Abstand ein … mit der Maske vorm Gesicht, erwischt der Corona-Geist euch nicht.“ Witzig bebildert und wasserfest verpackt, hängen die Anweisungen gut sichtbar am Tor, gleich neben den Mini-Totenschädeln, die im Wind lustig hin und her fegen.

So richtig ins Zeug legt sich die Familie halloweentechnisch seit 2016. Angefangen hat alles viel früher, damals nämlich, als Michael Vogler auf Ramstein stationiert war. Während seines Wehrdienstes auf der Air Base kamen der Maschinentechniker und seine Frau automatisch mit dem Brauchtum der Amerikaner in Berührung. „Die haben Halloween so groß gefeiert“, schwärmt Jennifer Vogler heute noch von den Partys. Privat fing das Paar dann auch an, das Heim Ende Oktober gespenstisch zu schmücken – zu Zeiten, als das makabre Gruselvergnügen in Deutschland noch kaum populär war.

Als Cathleen vor vier Jahren im Internet ein Tutorial entdeckte, wo gezeigt wurde, wie man Geister selber baut, brachte das den Durchbruch. Seitdem expandiert man fleißig. Jedes Jahr kommt an und vor dem Drei-Generationen-Haus (Michaels Mutter lebt im Erdgeschoss) etwas Neues hinzu: Skelette, Spinnen und Fledermäuse, Grabsteine und sogar Rosen mit „bösem Blick“. „80 Prozent sind selbst gemacht“, betont die gelernte Rettungssanitäterin. Für die beiden echt wirkenden, lebensgroßen Geister neben der Treppe etwa hat Cathleen ihre beste Freundin und ihren Bruder in Frischhaltefolie eingewickelt.

Der Fanclub der Voglers wartet immer schon gespannt, was wieder an Neuem dazu kommt. „Das Geheimnis wird aber erst an Halloween selbst gelüftet.“ Dass nicht alle Zeitgenossen diese Art der Gartenverschönerung mögen, ist anzunehmen. Beschwert hat sich aber noch niemand. „Wenn es jemandem nicht gefällt, sagt er es einem ja nicht ins Gesicht“, meint Jennifer Vogler, die in einer Bäckereifiliale im Dorf arbeitet. Vor der Theke herrscht regelmäßig „pure Begeisterung“ bei der Kundschaft, wenn man auf Halloween und den Garten der Voglers zu sprechen kommt. So gern und reflektiert die Familie über ihr Halloween-Faible plaudert, eines bleibt geheim: das Budget, auf das man sich vor der Saison einigt und das nicht überschritten werden darf. Was im Übrigen auch für die Weihnachtsdekoration und Ostern gilt.