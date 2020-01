Neunkirchen Ein Feuer hat am frühen Donnerstagmorgen die Reithalle in Furpach, samt Gastronomie zerstört. Die auf der Anlage untergebrachten Pferde blieben allesamt unverletzt.

Die Luft rund um die Reitanlage in Furpach ist am frühen Morgen noch stickig. Qualm dringt aus der großen Reithalle, verkohlte Holzbalken und -latten liegen vor der Halle, überall sind Feuerwehrleute am Werk, zum Teil ausgerüstet mit Atemschutzgeräten. „Wasser marsch“ dröhnt es aus den Funkgeräten, noch immer finden sich Glutnester, die gelöscht werden müssen.

Vor der Reithalle, die in den 60er Jahren gebaut wurde, steht Ralf Halfmann und kann kaum fassen, welcher Anblick sich ihm bietet. Seit mehr als 20 Jahren betreibt er als Pächter die Reiterklause, die nun im wahrsten Sinne in Schutt und Asche liegt. Gegen 6 Uhr hätte er einen Anruf erhalten, dass es bei ihm im Lokal brennen würde, erzählt er. „Ich bin dann gleich hierher gekommen, aber ich konnte mir das nicht lange anschauen, sonst hätte ich weinen müssen“, sagt Halfmann.

Großeinsatz der Feuerwehr : Reithalle in Neunkirchen-Furpach stand in Flammen

„Wir haben großes, großes Glück, dass die Stallungen separat gebaut wurden. Allen 80 Pferden, die hier untergebracht sind, geht es gut“, sagt Benkert, der wie der Furpacher Ortsvorsteher Peter Pirrung – ebenfalls bei der Feuerwehr aktiv – um kurz vor 6 zu den Ersten zählte, die am Unglücksort eintrafen. Das Lokal stand zu diesem Zeitpunkt komplett in Flammen. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert und dabei auch von „lautem Knallen“ berichtet. „Das waren vermutlich Eternitplatten, die bei der Hitze geplatzt sind“, erklärt Benkert.

Dem schließt sich Anne Benkert, Pressesprecherin des Reitvereins Neunkirchen, an. Mit dem Feuer in der Gaststätte seien auch viele Erinnerungen verbrannt, wie etwa Urkunden und Fotos, die dort hingen, sagt sie. Als sie am frühen Morgen eintraf, hätte sie die Hand ob des vielen Rauchs nicht vor Augen gesehen. „Ich habe im ersten Moment gedacht, hier brennt alles ab“, erzählt Anna Benkert. Auch bei ihr überwiegt die Erleichterung darüber, dass der Schaden ausschließlich materiell ist. Nun müsse man abwarten, was die Untersuchungen der Statiker ergeben. „Wir hoffen, dass wir zumindest die kleine Halle weiterhin nutzen können“, sagt sie. In diesem Jahr sind in Furpach neben zwei großen Turnieren auch Jugendturniere geplant.