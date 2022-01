Zwei Wochen Arbeiten auf Autobahn : Baustelle auf A 8 bei Neunkirchen: Hier drohen ab heute Staus

Neunkirchen Arbeiter müssen an die Landertalbrücke bei Neunkirchen ran, über die die Autobahn bei Neunkirchen führt. Das bedeutet Einschränkungen für Autofahrer. Wann und wo genau mit Problemen zu rechnen ist, sagt der Pressesprecher der Autobahn-Gesellschaft, Klaus Kosok.

Eine erneute Baustelle könnte ab diesem Montag, 10. Januar, auf der A 8 für Staus sorgen. Denn Arbeiter sind ab diesem Tag voraussichtlich für zwei Wochen damit beschäftigt, an einer Brücke das Geländer in Schuss zu bringen.

Nach Angaben von Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen, betrifft dies den Abschnitt zwischen Neunkirchen-Oberstadt und -Wellesweiler. Demnach müssen Autofahrer an dieser Stelle jeweils eine Woche lang in Richtung Luxemburg und Zweibrücken mit Problemen rechnen. Dort führt die Autobahn über die Landertalbrücke.