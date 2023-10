Die Jury war zu Gast Arbeiterbauernhaus in Wellesweiler: Ein Schmuckstück stellt sich der Jury

Natürlich kam, was kommen musste, auch, wenn es ein Weilchen dauerte: die Frage danach, wie denn das goldene Schwein aufs Dach kam und vor allem, was es da soll. Es ist Dienstagnachmittag zur besten Kaffeetrinkzeit. In der Homburger Straße 77 in Wellesweiler ist man bereit für die Ankunft der Landesjury. Die Autos, die sonst vorm Haus stehen, hat das Künstlerehepaar Susanne und Dietmar Gross extra weiter weg geparkt, damit der Blick aufs Haus frei ist. Schließlich wollen sie, dass ihr Bergmannsbauernhaus vor den kritischen Augen in diesem 20. Wettbewerb „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“ möglichst unbeeinträchtigt den bestmöglichen Eindruck macht. Freuen wird sich darüber allerdings dann später der Busfahrer, der genau hier den Bus mit den Herren und Damen abstellt. So haben die zwölf Jurymitglieder wenigstens nicht weit.