Ortsdurchfahrt Kohlhof und Furpach : Hier treffen Autofahrer auf Vollsperrungen

Neunkirchen Ab diesem Montag, 25. Oktober, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Erneuerung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Kohlhof und Furpach fortfahren. Betroffen ist die Strecke zwischen Einmündung Klinikweg in Kohlhof und Einmündung Parkplatz Zentralfriedhof in Furpach.

Ab 2. November stehen dann Arbeiten von Einmündung Ludwigsthaler Straße bis hinter Einmündung Beim Wallratsroth an. Ab 8. November der Bereich Einmündung Beim Wallratsroth bis Einmündung Kombi-Bad Die Lakai. Die Bauabschnitte werden unter Vollsperrung erfolgen. Die drei Bauabschnitte sollen nach am 13. November beendet werden.

Der Durchgangsverkehr der L 114 von Neunkirchen wird im Bauabschnitt 7 über Furpach, Ludwigsthal und den Autobahnzubringer Wellesweiler an die Autobahnanschlussstelle Kohlhof umgeleitet. In den Bauabschnitten 6.1 und 5 wird die Umleitung von Neunkirchen Oberstadt über Wellesweiler und Ludwigsthal nach Furpach erfolgen.

Gleichzeitig wird zwischen Ortsausgang Bayrisch Kohlhof und Ortseingang Limbach die Fahrbahn der L 114 einschließlich der Geh- und Radwege unter Vollsperrung erneuert. Diese Baumaßnahme beginnt am 25. Oktober und soll bis Weihnachten beendet sein. Hierzu wird der Verkehr von Bayrisch Kohlhof/Kohlhof über Niederbexbach und Altstadt nach Limbach umgeleitet.