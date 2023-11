„Sehr unzufrieden“ Bau der Containerschule am Eisweiher in Neunkirchen verzögert sich weiter

Eine Containerschule am Eisweiher wird es weiterhin nicht geben. Bereits zu Beginn des laufenden Schuljahres sollten dort Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, bis der Schulneubau an der Fernstraße abgeschlossen ist. Weil die für die Lieferung der Container zuständige Firma aber keine Container liefern konnte, sollte erst nach den Herbstferien Unterricht in den Containern stattfinden. Jetzt teilt Bürgermeisterin Lisa Hensler (SPD) mit: „Als Stadtverwaltung haben wir alles getan, um den Schulbetrieb bereits im Herbst am Eisweiher aufnehmen zu können. Bisher konnten die Container von der ausführenden Firma noch nicht errichtet werden. Wir sind darüber sehr unzufrieden und haben dies der Firma auch mitgeteilt. Wir sind in ständigen Austausch mit der Firma. Zu den näheren Gründen und einem neuen Zeithorizont möchten wir uns derzeit nicht öffentlich äußern. Wir arbeiten aber sehr intensiv daran, die Lösung am Eisweiher schnellstmöglich verwirklichen zu können.“