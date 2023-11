Zwei Spuren zwei Stunden lang gesperrt Batterie fängt Feuer auf der A 8 bei Elversberg – Spezialfirma im Einsatz

Ein bisschen Rauch hat zu einem langwierigen Großeinsatz auf der Autobahn geführt. Am Dienstag, 7. November, war ein Transporter auf der A 8 in Richtung Luxemburg unterwegs. Der Wagen war mit 200 Altbatterien beladen. Sie hatten zuvor E-Scooter angetrieben und waren nun auf dem Weg in die Aufbereitung.