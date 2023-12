Wenn es mal schnell gehen muss So wird das Service zum Adventskranz

Besuch hat sich angekündigt, es ist Vorweihnachtszeit und in der Wohnung merkt man nichts davon? Dem soll schnell Abhilfe geleistet werden? Kein Problem. Denn das geht ganz schnell, ohne das man große Investitionen tätigen muss. Beispielsweise der Adventskranz. Wenn man Kerzen hat, ist das schon die halbe Miete. Sind das dicke Kerzen mit guter Standfestigkeit, dann braucht es eigentlich nur noch ein bisschen Grün – das sollte, muss aber nicht Nadelgehölz sein, auch Koniferen, ja sogar Efeu oder was sonst so im Topf auf der Fensterband steht, ist prima geeignet. Auf eine Unterlage – Teller oder Brett, gerne mit weihnachtlichem Motiv – arrangiert man nun Geschirr: zwei, drei Tassen - möglicherweise auch zwei gestapelt –, dazu eine Kanne, oder nur Tassen, oder Tassen und Milch- und Zuckerdöschen oder oder oder. Hauptsache, man kann die Kerzen stabil darauf oder darin abstellen. Schön sieht es auch aus, wenn man zwischen Kerze und Geschirr auch schon mal etwas Grün stopft, oder Wolle, oder Weihnachtsstoff – nur drauf achten, dass die Kerze in diesem Fall nicht so weit runterbrennt, dass die Feuerwehr anrücken muss. Wer Weihnachtsgeschirr nimmt, der lässt es pur. Unterschiedliche Höhen kommen gut. Ein paar Zweige drumrum arrangiert, vielleicht noch ein kleines Figürchen dazu – fertig ist der Kranz. Geht ratzfatz.