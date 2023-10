Bosnisches Frühstück in Spiesen-Elversberg Frisch gebackene Uštipak, ein Gedicht!

„Schwarzer Tee?“ – „Nein, lieber Kaffee.“ Ansonsten ist frau aber durchaus experimentierfreudig. Beherzt greifen die Damen (und ein Herr) bei den aufgebauten Spezialitäten zu – Sirupküchlein, gewürzte Eier, Schafskäsecreme, Wurst, Spinat-Maismehl-Auflauf – meist ohne genau zu wissen, was das jetzt genau ist. Aber es gibt Grenzen. Und die liegen bei den meisten der knapp 30 Gäste an diesem Vormittag im Ratssaal der Gemeinde in Spiesen bei der Wahl des Getränks. Damit war wohl zu rechnen, weshalb Quartiersmanagerin Sennur Agirbasli und ihr Team für das „Bosnische Kultur- und Kennenlern-Frühstück“ im Rahmen des Awo-Quartiersprojekts etliche Thermoskannen mit deutschem Filterkaffee auf den Tischen verteilt hat. Wer trotzdem Lust auf einen Tee hat, den bediente Sanela Dizdarié vorn am Büfett aus dem Samowar: Ein Schluck des extra stark gekochten Tees wird mit heißem Wasser verdünnt. Genauso wie daheim in Cazin - im äußersten Nordwesten von Bosnien und Herzegowina nahe der Grenze zu Kroatien.