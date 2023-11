Debütroman „Nichts in den Pflanzen“ Autorin Nora Haddada: „Houellebeque hätte man mit solchen Vorhaltungen nie belästigt“

Wenn sie am Sonntag ihren vielbeachteten, 2023 im Ecco Verlag erschienenen Debütroman „Nichts in den Pflanzen“ bei Bücher König vorstellt, dann ist das ein lupenreines Heimspiel für Nora Haddada. Zwar lebt die Drehbuchautorin in Berlin, doch geboren (1998) und aufgewachsen ist sie in Neunkirchen. „Was für eine frische, erstaunliche, vielseitige, witzige, böse junge literarische Stimme, völlig perplex lässt mich dieser Text zurück“, lobt eine Rezensentin auf der Online-Plattform Net-Galley und steht damit nicht alleine da.