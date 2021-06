erLESEN : Ein besonderer Abend mit Essenz

SR2-Kultur-Redakteur Peter König (links) im Gespräch mit Autor Rainer Moritz. Foto: Anja Kernig

Von Anja Kernig Das Literaturfestival erLESEN präsentierte in Runde zwei in Neunkirchen Rainer Moritz mit seinem Buch „Als wär das Leben so“.

Von Anja Kernig

Nach „zwei interessanten Frauen“ bei der erLESEN-Eröffnung am Samstag nahmen nun also „zwei interessante Männer“ in den roten Ohrensesseln auf der Bühne der Gebläsehalle Platz. Das stellte Buchhändlerin Anke Birk, die sich mit ihrem Team auch beim zweiten Termin organisatorisch um alles kümmerte, in ihrer Begrüßung heraus. Autor Rainer Moritz ist in Neunkirchen kein Unbekannter. War der Kritiker, Literaturhausleiter und Autor erhellender Bücher etwa über Fußball oder Schlagerstars wie Howard Carpendale oder Helene Fische 2018 mit „Mein Vater, die Dinge und der Tod“ schon einmal in der Buchhandlung König zu Gast gewesen.

Diesmal ging es um sein im Februar erschienenes Werk „Als wär das Leben so“. Dieses startet „fast an der dänischen Grenze“, so SR2-Kultur-Redakteur Peter König, wo die Protagonistin in den 60er/70er Jahren aufwächst. Als Leitmotiv stellt Moritz ein Albert Camus Zitat voran: „Wahrscheinlich ist es wahr, dass uns ein Mensch immer unbekannt bleibt und es in ihm immer etwas Unauflösbares gibt, das sich uns entzieht.“ Wobei gerade Lisa es weder dem Leser noch ihrem fiktiven Romanumfeld leicht macht, sie zu verstehen und sich mit ihr zu identifizieren. Geht sie doch mit ihrem Innenleben und ihren Gefühlen alles andere als hausieren. Im Gegenteil, oft wirkt sie verschlossen. Anderseits lernten die etwa 50 Zuhörer in der Gebläsehalle Lisa als eine intelligente, selbstbewusste Frau kennen, die ihren Freiheitsdrang über alles stellt. Folgerichtig bleibt sie Dauer-Single und kinderlos. Ihre längste Beziehung ist die zu einem verheiraten Mann, dem Moritz noch nicht einmal einen Namen zugesteht. Im Gespräch nannte Moderator König diese Liaison „sehr speziell“. „Das ist Ansichtssache“, konterte Moritz lächelnd.

Für ihn besitzt dieses Buch Experimentalcharakter. Zur Perspektive einer Frau zu wechseln, sei für ihn „sehr reizvoll“ gewesen, bekannte der gebürtige Heilbronner, Jahrgang 1958. „Nichts ist reizloser, als wenn ein Oberstudienrat über das Leben eines Oberstudienrats schreibt. Aber nichts gegen Oberstudienräte“, schon Moritz noch schnell nach. Stilistisch betrachtet fällt das Werk „nüchtern und schnörkellos“ aus, urteilte König. Was dem Leser Freiräume lässt, „um Lisa auf die Spur zu kommen“, für ein Darüber-hinaus-denken. „Mir kam es auch darauf an, den Inhalt zu konzentrieren“, verriet Moritz. Immer wieder nach zu justieren, Überflüssiges zu streichen, die Geschichte bis auf die Essenz schlechthin “einzudampfen“. Letztlich sind es die großen Frage, die ihn umtreiben und im besten Fall auch all jene, die sein Buch zur Hand nehmen. Nämlich: „Wann ist ein Leben ein gutes, ein richtiges; wann bin ich bei mir selbst?“

Gut gefiel das Andrea Sonntag und ihrem Begleiter - so gut, dass sie sogar das besprochene Buch mit nachhause nahmen. Geschichten, in denen Lebensläufe und Lebensstile geschildert werden, lese sie generell gern. Oder lässt es sich vorlesen - „ab und an“,wenn nicht gerade Pandemie ist. Die Ankündigung zu dieser Lesung in der SZ hatte sie „neugierig gemacht“ – und es nicht bereut, dem Impuls nachgegangen zu sein. Zu dritt - Vater, Mutter, Sohn – war eine Familie vom Schaumberg Tholey nach Neunkirchen gepilgert. „Letztes Jahr hatten wie Karten für vier Erlesen-Veranstaltungen“, erinnerte sich Tanja Nehrbaß an die Pleite von 2020. Aber jetzt: Allein die Aussicht, wieder irgendwo im Publikum sitzen zu können und einen Abend mit Live-Kultur genießen zu können, sei herrlich gewesen. Da war der Name des anwesenden Schriftstellers schon fast nebensächlich. „Aber natürlich nicht egal.“