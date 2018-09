später lesen Polizeibericht Drei Autoaufbrüche im Straßenzug FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Straße „Beim Wallratsroth“ in Furpach zu insgesamt drei Autoaufbrüchen gekommen. In zwei Fällen wurde laut Polizeibericht eine Seitenscheibe der Pkw eingeschlagen. red