Spieser Straße : Neunkirchen: Auto kracht in Baum – Fahranfänger (18) und Großmutter (74) schwer verletzt

Neunkirchen Einem jungen Fahranfänger soll bei einer nächtlichen Autofahrt schwarz vor Augen geworden sein. Dann verunglücken er und seine 74-jährige Großmutter.

Ein schwerer Auto-Unfall hat sich vergangene Woche in Neunkirchen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, krachte ein Auto am späten Freitagabend, 17. Februar, in der Spieser Straße ungebremst in einen Baum. Im Wagen saßen der 18-jährige Fahrer und seine 74-Jährige Großmutter. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.