Auto-Diebstahl in Neunkirchen

Neunkirchen Polizei sucht Zeugen für Tat in der Knappschaftsstraße.

Am Samstag, 10. Juli, ist zwischen 14 und 23.45 Uhr ein grauer Opel Zafria in der Neunkircher Innenstadt geklaut worden. Das Fahrzeug war in der Knappschaftstraße abgestellt. Der Originalschlüssel befand sich über die gesamte Zeit beim Eigentümer.