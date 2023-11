Kunst und Kultur Ausstellung zeigt Werke von Hans Bogler

Neunkirchen · In der Galerie des Künstlerkreises in der früheren Metzgerei Merscher in Neunkirchen ist aktuell eine Ausstellung mit Werken des verstorbenen Künstlers Hans Bogler zu sehen. Wir waren bei der Vernissage dabei.

13.11.2023 , 14:28 Uhr

Annelie Scherschel-Freudenberger (von rechts) im Gespräch mit Günter und Wolfgang Bogler an einer Marienskulptur von Hans Bogler Foto: Andreas Engel/Engel

Von Andreas Engel

„Ich bin gewissermaßen mit der Kunst meines Großonkels aufgewachsen. 20 Jahre lang hat in meinem Kinder- und Jugendzimmer eine hölzerne Marienskulptur gestanden.“ Dieses Bekenntnis zur Kunst seines Vorfahren gab Wolfgang Bogler bei der Vernissage der Ausstellung „Hans Bogler – Zeichnungen und Skulpturen“ des Künstlerkreises Neunkirchen zum Besten. Die Familie von Hans Bogler (1910 bis 1994) hat gemeinsam mit dem Künstlerkreis und seiner Vorsitzenden Annelie Scherschel-Freudenberger die neue Ausstellung konzipiert und damit einem fast vergessenen Neunkircher Künstler die Gelegenheit gegeben, wieder entdeckt zu werden.