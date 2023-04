Stadtbibliothek Neunkirchen Wie eine Serie von Schafsbildern entstand

„Augenblicke in Bildern“ präsentiert der Neunkircher Fotograf Uwe Quast im Rahmen einer beeindruckenden Ausstellung in der Stadtbibliothek Neunkirchen. In den rund 50 gezeigten Exponaten hat Uwe Quast Momente fotografisch festgehalten, die ihn persönlich begeisterten. Eine Begeisterung, die mittels der gezeigten, teils sehr großformatigen Bilder, auch auf den Betrachter übertragen werden, zum Selbstinterpretieren anregen und einfach visuell begeistern.