Städtische Galerie Neunkirchen Ein tönerner Blick in die Seele der Menschen

Auch beim dritten Vorbeigehen fängt sie einen ein. Trifft direkt in die Seele des Besuchers, die ukrainische Mutter, die das Handy mit dem Bild ihres Soldaten-Sohnes entgegenhält. Fordert auf, genauer hinzusehen, in dem aus Ton geformten Gesicht zu lesen, Gefühle zu entdecken und ihren Widerhall zu spüren. So, wie sie das alle tun, die 61 Arbeiten der Künstlerin Stephanie Marie Roos, die zurzeit in der Städtischen Galerie Neunkirchen zu sehen sind.