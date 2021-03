Ausstellungseröffnung in der Städtischen Galerie : Die Zeit, ein flüchtiger Pinselstrich

Nicole Nix-Hauck (links) und Beate Kolodziej vorm Werk für den Altarraum der Johanneskirche Saarbrücken „Der seltsame Gleichmut der Gravitation“. Foto: Elke Jacobi

Die Städtische Galerie Neunkirchen öffnet mit einer Ausstellung der im vergangenen Sommer verstorbenen Andrea Neumann.

Es hat was Prophetisches, das kleinste Exemplar der Ausstellung, das zugleich zum Titelbild wurde. „Übergang“ heißt das Bild von Andrea Neumann aus dem Jahr 2017 und es zeigt einen Mann mit Maske. In der Ausstellung in der Städtischen Galerie, die an diesem Freitag eröffnet wird, hängt es eher bescheiden im hinteren Teil. Und gerade weil es so klein ist, zieht es die Blicke an. So ging es auch Galerieleiterin Nicole Nix-Hauck und ihrer Mitarbeiterin Beate Kolodziej, als sie das Werk Neumanns durchforsteten, um die Ausstellung zusammenzustellen. „Es ist malerisch einfach toll“, sagt Nix-Hauck beim Besuch der SZ vor Ausstellungseröffnung. Das mit der Maske, das habe sie erst später bemerkt.

Die Ausstellung in Neunkirchen ist eine Gedenkausstellung für die im vergangenen Jahr fünfzigjährig an Krebs verstorbene Saarbrücker Künstlerin. Sie entstand in Kooperation mit dem Kulturzentrum am Eurobahnhof in Saarbrücken, wo es im Sommer ebenfalls eine Ausstellung geben wird. 2016 war Neumanns Werk in Neunkirchen bereits gezeigt worden, damals unter dem Titel „abkommen“. „Zeitspannen“, so lautet der Titel in diesem Jahr. Und der lässt viele Interpretationsmöglichkeiten in alle Richtungen zu. Nicht nur auf das Werk und die Künstlerin selbst, sondern ebenso in Bezug auf die Arbeit der Galeristen. Lange war hier geschlossen. Die letzte Ausstellung war die mit Keramiken aus der Sammlung Seiffert. „Da hatten wir lange gehofft, dass wir nochmal öffnen können, um die zu zeigen“, sagt Kolodziej. Als es dann Januar, Februar wurde, habe man entschieden: Wenn geöffnet wird, dann mit etwas Neuem. Die Neunkircher standen in den Startlöchern. Als die mögliche Öffnung ab 8. März bekannt gegeben wurde, hatten sich die Museen und Galerien landesweit auf den 19. März geeinigt. „Wir hätten auch den 8. geschafft“, erinnert Nix-Hauck, „so haben wir dann nochmal etwas Tempo rausgenommen.“ So langsam aber können sie es kaum noch erwarten, dass das lange Hin und Her endlich ein Ende hat. „Immer wieder waren wir vorbereitet, falls wir öffnen dürften, dann war die Arbeit wieder vergebens“, wünscht sich Nix-Hauck, dass es dieses Mal nun auch anhält.

Info Ab Freitag, 19. März, ist die Galerie geöffnet Geöffnet ist die Ausstellung „Zeitspannen“ ab diesem Freitag, 19. März, 10 Uhr. Dann gelten die gewohnten Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr, Sonn- und feiertage (außer Karfreitag) 14 bis 18 Uhr. Der Besuch ist Corona-bedingt nur nach Anmeldung möglich für je eine Dreiviertelstunde. Reservierung: info@staedtische-galerie-neunkirchen.de, Telefon (06821) 202 561 oder mobile Hotline (0151) 548 912 57. Der Besuch kann gemäß der geltenden Kontaktbeschränkungen auch für eine Gruppe (fünf Erwachsene aus zwei Haushalten mit Kindern unter 14 Jahren) gebucht werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verbindlich.

Dass die Wiedereröffnung mit dem Werk von Andrea Neumann stattfinden kann, das freut die Galeristin ganz besonders. Denn die Ausstellung 2016 war die letzte große Einzelausstellung der Künstlerin. „Mit dieser Hommage schließen wir daran an.“ Zu sehen ist ein Querschnitt durch das Werk Neumanns. Darunter auch das letzte große Werk, das seinen Platz normalerweise im Altarraum der Johanneskirche in Saarbrücken hat. „Der seltsame Gleichmut der Gravitation“ lautet der Titel. Elf Meter lang ist das vierteilige Werk und 2,30 Meter groß. Ganz für sich, ohne Ablenkung, hat das Werk den Raum im Raum für sich alleine. Ganz verlieren kann man sich in dem Gemälde, das den Betrachter immer wieder Neues entdecken lässt und das unsagbar viele Geschichten erzählt. Bis auf dieses Werk und eine kleine Serie mit drei Tanzbildern, die ein Sammler zur Verfügung gestellt hat, stammen alle Werke aus dem Nachlass, den die 19-jährige Tochter der Künstlerin verwaltet. Es sind Werke aus 15 Schaffensjahren, teils noch nie gezeigt.

Beim SZ-Besuch ist noch nicht alles dort, wo es ab Freitag sein wird. Eine Serie ist noch zu rahmen, manches steht noch auf dem Boden vor der Wand, wo es hin soll. Was hängt ist die Serie „Welt der Arbeit“. Elf Bilder gehören dazu im ganz typischen Neumannschen Pinselstrich. Man muss da schon genau hinschauen, bis man das Figürliche in den scheinbar mit leichter Hand flüchtig hingeworfenen Farben erkennt. Dann aber, beim zweiten Blick, da sieht man es dann sofort. „Immer figürlich aber gleichzeitig auch ganz abstrakt“, so beschreibt es Nix-Hauck. Das Besondere an der Malweise: Neumann malt Alltempera auf Leinwand. Der Bilderreihe lagen fast immer Fotografien zu Grunde, als Teil des Werksprozesses von ihr aufgenommen. Als Inspiration, wohlbemerkt, nicht als Eins-zu-eins-Abbildung. Manchmal braucht es den Titel zum Verständnis, doch auch der lässt Raum zur Inspiration. Gutes Beispiel hierfür: „Sichtung“.

Groß war die Themenspanne Neumanns. In Neunkirchen hat man sich für ein weiteres Themenfeld entschieden, das sich mit Krankheit und Lazarett befasst, oft – der Name „Lazarett“ lässt es vermuten – wirken die Bilder aus der Zeit gefallen, wecken Assoziationen an die Zeit der beiden Weltkriege. Ungewöhnlich auch die Stimmung in den bedeutend kleineren Bildern, die sich mit Musik, Konzerten, Tanz beschäftigen – in düsteren Farben. Gemeinsam haben sie alle eines: Das Flüchtige, das Sich-nicht-festlegen-Wollen, das In-verschiedenen-Ebenen-Sein. „In dem Moment, wo Neumann es darstellt, scheint es zu vergehen“, beschreibt es Nix-Hauck. Und genau diese Darstellungsweise habe sie zum Titel „Zeitspannen“ inspiriert.

Ein Großteil der Ausstellung ist dem Thema „Arbeitswelt“ gewidmet. Foto: Elke Jacobi

Eine Serie mit Bücheraufschlägen liegt beim SZ-Besuch noch Bereit zum Rahmen. Foto: Elke Jacobi

Andrea Neumann „Durchsicht“. Foto: Stadtische Galerie/KONSTANTIN TSCHOVIKOV

„Mann mit Maske“ von 2017 ist das Titelbild der Ausstellung. Foto: Elke Jacobi

Andrea Neumann „Takt“ Foto: Städtische Galerie/KONSTANTIN TSCHOVIKOV

Die im Sommer 2020 verstorbene Andrea Neumann war Preisträgerin des Kulturpreises des Regionalverbandes Saarbrücken. Foto: Iris Maurer