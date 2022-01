Feuerschein in der Nacht : Aufmerksame Nachbarin entdeckt Hausbrand

Feuerschein in der Nacht

Mit schwerem Gerät rückte die Feuerwehr in der Mendelssohnstraße an. Foto: Christopher Benkert/ Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

Neunkirchen Indem eine Nachbarin in der Neunkircher Mendelssohnstraße einen Feuerschein in der Dunkelheit richtig interpretierte, konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Durch die Beobachtung einer aufmerksamen Anwohnerin der Neunkircher Mendelssohnstraße konnte am Sonntagabend, 2. Januar, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Frühstadium entdeckt werden. Schnell kam die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen und löschte das sich noch entwickelnde Feuer. Dennoch machte der Brandrauch eine Wohnung in dem Haus vorerst unbewohnbar. Das teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit.