Blaulicht Neunkirchen : Aufprall an der Ampel

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Am Montag, 5. Juli, kam es gegen 20.20 Uhr an einer Ampel in der Lindenallee in Neunkirchen, Höhe des Gesundheitsamtes, zu einem Auffahrunfall. Die Verursacherin versuchte, den Fahrer das vorausfahrende Pkw auf den Unfall aufmerksam zu machen, heißt es im Polizeibericht. Das gelang ihr nicht. Von dem geschädigten Auto ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen schwarzen VW handelt. Am Steuer soll eine Frau gesessen haben.