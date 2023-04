Beispielhafte Suche in Furpach Auf die Eier, fertig, los

Mit dem Suchen von Dingen ist es ja so eine Sache. Kaum jemand hat daran Spaß. Es sei denn, es ist Ostern. Dann sieht das ganz anders aus, wie etwa am Ostermontag am Furpacher Weiher. Pünktlich um 11 Uhr gab die Feuerwehr per Martinshorn den Startschuss für die große Eiersuche, bei der natürlich am Ende jeder kleine Sucher und jede kleine Sucherin fündig wurden. Dass Spaziergänger in den kommenden Tagen dennoch dort das ein oder andere bunte Ei erblicken, ist freilich nicht ausgeschlossen.