Die totale Ruhe kommt erst im Januar Wer es nicht lassen kann, der findet auch im Dezember Arbeit im Garten

Wer einen Garten hat, der kommt nie wirklich zur Ruhe. In der Regel will er das auch nicht. Gärtnern ist eben auch eine Leidenschaft. Und schließlich kann man hier auch die Früchte seiner Arbeit im wahrsten Wortsinne ernten. Wie zurzeit, wie man in den einschlägigen Zeitschriften und Internetportalen findet, Champignons, Butterrübe, Grünkohl, Pastinaken, Porree, Rosenkohl, Schwarzwurzel, Steckrübe, Topinambur, Wirsing sowie an Salaten Chicorée, Endiviensalat, Feldsalat und Portulak. Grünkohl mag es vor allem, wenn der Frost schon drüber gegangen ist. Dann schmeckt er nicht so streng. Wer ein Gewächshaus besitzt, der kann auf Spinat und Sellerie zurückgreifen. Außer Knoblauch kann mit im Dezember im Gemüsegarten nichts aussäen, außer, man besitzt ein Hochbeet. Da es hier gut fünf Grad wärmer als auf dem Boden ist, kann durchaus auch im Dezember noch Frosthartes wie Endivien, Zuckerhut und Spinat gedeihen, so heißt es. Für Topinambur ist nicht nur Ernte- sondern auch Vermehrungszeit.