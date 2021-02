Zu Besuch bei Willi A. Kurz : Sein Anspruch: Einzigartigkeit in jedem Werk

Im August 2017 fand die bislang letzte Ausstellung von Willi A. Kurz statt. Im KULT konnten die Besucher damals auch seine eher selten präsentierten Malereien sehen. Foto: Jennifer Klein

Neunkirchen Unsere Zeitung besucht Künstlerinnen und Künstler aus unserer Region in ihrem Schaffensraum. Heute: Willi A. Kurz

Wenn man von Künstlern im Landkreis Neunkirchen spricht, denkt man schnell an verschiedene Skulpturen im öffentlichen Raum. Da stehen zum Beispiel zwei miteinander verbundene Bronze-Figuren auf dem Mantes-la-Ville-Platz, die die Städtepartnerschaft Neunkirchens mit der französischen Stadt symbolisieren. Doch wer hat dieses und einige andere Werke im Landkreis eigentlich geschaffen? In diesem Falle ist das der Maler und Künstler Willi A. Kurz, dessen Symbolfigur sowohl hier in Neunkirchen als auch in der Partnerstadt Mantes-la-Ville zu sehen ist.

Der im Jahr 1936 in Schiffweiler geborene Wilhelm Alois Kurz wurde in seiner Zeit als Schüler an der Volkshochschule in Schiffweiler schon von einem Französischlehrer als Maltalent entdeckt. In seiner darauffolgenden Lehre als Glasmaler bei J. Wenzel in Saarbrücken begann er schon im dritten Lehrjahr damit, eigene Ausarbeitungen von seinen Entwürfen anzufertigen und damit an Wettbewerben teilzunehmen. Mit 17 Jahren erhielt er so schon den zweiten Preis für den Entwurf von Fenstern für die Kirche St. Remigius in Homburg-Beeden.

An diese erste Auszeichnung erinnert er sich heute noch gerne: „Es ist schon etwas Besonderes, bei so einem Wettbewerb ausgezeichnet zu werden. So viele Künstler reichen ihre Ausarbeitungen ein, dabei einer der Preisträger zu sein, ist schon ein tolles Gefühl!“ Zudem legte Willi A. Kurz als Landesbester seine Gesellenprüfung im Leistungswettbewerb der saarländischen Handwerkerjugend ab. An diese erfolgreiche Lehre schloss der Neunkircher 1956 ein Studium der freien und angewandten Malerei an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken an. Fortan arbeitete er als freischaffender Künstler und unterrichtete als Kunsterzieher an verschiedenen Schulen.

„Es gab zwischendurch sehr anstrengende Zeiten, als ich zum einen als Lehrer morgens in den Schulen arbeitete und nach einem kurzen Mittagessen in meinem Atelier an Aufträgen arbeiten musste.“ Seinen ersten öffentlichen Auftrag erhielt er bereits am Ende seines Studiums: Er sollte – zusammen mit anderen einheimischen Künstlern – Treppenhäuser eines Neubaus der Mühlbachschule in Schiffweiler mit Kunstwerken ausstatten. Es folgten etliche Aufträge im sakralen Raum, wie zum Beispiel die Gestaltung des Altarraumes in der Kirche St. Pius in Neunkirchen oder Fenstergestaltungen mit Bleiverglasung oder Glasbeton, beispielsweise in der Mehrzweckhalle und Kapelle des Pallottihauses Neunkirchen.

Bei all seinen Werken war es dem heute 84-Jährigen stets wichtig, etwas Neues zu erschaffen. Keine Arbeit sollte einer anderen gleichen, jedes Werk sollte einzigartig sein. „Wenn ich einen neuen Auftrag angefangen habe, versuche ich immer alles zu vergessen, was ich vorher gemacht habe. Das ist nicht einfach, aber ich will jedem neuen Werk gegenüber offen sein.“ Hierbei passte der Künstler sich auch immer stark der Umgebung seines Werkes an, um es den Ort auch würdigend und passend zu gestalten. Inhaltlich beschäftigen sich seine Werke immer wieder mit Ambivalenz, sein Schaffen bewegt sich zwischen zwei Polen. „Das Verhältnis der Gegensätzlichkeiten zwischen zwei voneinander abhängigen, sich gegenseitig bedingenden Momenten“ steht als Polarität im Mittelpunkt. Sowohl bei seinen Kunstwerken im öffentlichen Raum als auch bei seiner Malerei erkennt man diese Thematik.

Kurz hat auch parallel zu seiner „Broterwerbsarbeit“ immer schon gemalt.

Alles an seinem Platz: Ein Blick ins Atelier von Willi A. Kurz.