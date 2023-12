Das Jahr brachte für den ASB große Veränderungen Auch ein Geschenkebaum gehört zu den neuen Projekten

Die Baumaktion ist eine von vielen Neuerungen, die beim ASB in den nächsten Wochen und Monaten anstehen. Gerade ist der Ortsverband 100 Jahre alt geworden und hat das groß in der Gebläsehalle in Neunkirchen gefeiert. Ganz frisch ist auch noch der Umzug. Raus aus den beengten Verhältnissen in der Bachstraße auf großzügige 200 Quadratmeter am Hüttenberg, Eingang Rollerstraße. Und im kommenden Jahr kommen vielleicht noch 40 Quadratmeter dazu, die man ebenerdig zur Straße anmieten möchte. Dort soll dann die Jugend hin. Die neue, zu gründende Jugendgruppe ist ein weiteres Projekt, das sich der neue Vorstand vorgenommen hat. An dessen Spitze steht Lukas Münninghoff, als Stellvertreterin zur Seite hat er Nadja Flammann, auch Leiterin der Rettungshundestaffel, Beisitzer sind Tina Roski, Carolin Bartholdt und Rüdiger Becker vom neuen Kriseninterventionsteam/Psychosoziale Notfallversorgung.