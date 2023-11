Ehrenamt ASB hat einen neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung fand in den neuen Räumen des ASB-Ortsverbandes in der Hüttenbergstraße 38 bis 40 statt. Der Ortsverband hatte seinen Sitz bisher in der Bachstraße. Nadja Flammann: „Unsere neue Geschäftsstelle bietet deutlich mehr Platz. Wir bieten unsere Erste-Hilfe-Kurse jetzt auch direkt vor Ort an und haben Raum für ehrenamtliche Projekte, wie zum Beispiel Treffen unserer Rettungshundestaffel oder unseres neuen Kriseninterventionsteams. Wer sich mit weiteren Projektideen bei uns einbringen möchte, ist herzlich willkommen – ebenso wie neue Mitarbeiterinnen in unserem Familienunterstützungsdienst.“