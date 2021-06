Arbeitsmarkt im Mai : Der positive Trend hält weiter an

Auch für den Mai gilt: Die Zahl der freien Stellen ist gestiegen. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Landkreis Neunkirchen Seit Februar bereits ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis rückläufig. Und die positive Entwicklung geht weiter.

Der Bestand an Arbeitslosen im Saarland ist den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Insgesamt waren im Mai 36 913 Personen arbeitslos gemeldet, 1103 weniger als im April. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen lag deutlich unter dem Vorjahreswert (minus 3143 beziehungsweise 7,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – ging im Mai um 0,1 Prozentpunkte zurück und lag bei 7,0 Prozent. Im Vorjahresmonat hatte sie noch 7,5 Prozent betragen. Nachdem die Zahl der arbeitslosen Menschen im Landkreis Neunkirchen schon seit Februar zurückgegangen ist, hat sich dieser Trend auch im aktuellen Monat fortgesetzt. Im Mai waren 5305 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 238 weniger als im April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 646 Arbeitslose weniger gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag mit 7,4 Prozent um 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats und 0,9 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, Monat für Monat gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung: Menschen melden sich arbeitslos, andere beenden die Arbeitslosigkeit beispielsweise durch Aufnahme einer Beschäftigung. Im Mai meldeten sich 305 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos. Das waren 13 weniger als im April. Der Zugang aus Erwerbstätigkeit hat sich aufgrund der stark verbesserten Pandemielage im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert (minus 106). Eine vergleichbare Entwicklung, allerdings in gegenläufiger Richtung, ist beim Abgang in Erwerbstätigkeit festzustellen: Im Mai haben 358 Personen eine neue Arbeitsstelle angetreten und konnten ihre Arbeitslosigkeit dadurch wieder beenden. Das waren 183 mehr als im Mai des Vorjahres.

Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosigkeit bei allen betrachteten Personengruppen gesunken. Im Mai waren 3078 Männer und 2227 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr von 6,5 Prozent bei den Frauen. Bei den Männern fiel der Rückgang mehr als doppelt so hoch aus (minus 13,7 Prozent). Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im aktuellen Monat bei 573. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent verringert. 1754 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent reduziert. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Mai 2102. Gegenüber dem Vorjahr ist sie um fast ein Viertel gestiegen.

Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Arbeitslosenversicherung, die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit Saarland liegt, wie auch in der Grundsicherung, für die das Jobcenter im Landkreis Neunkirchen verantwortlich ist, zurückgegangen. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung waren im Mai 1715 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 129 weniger als im April. In der Grundsicherung waren 3590 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 109 weniger als im Vormonat. Auch im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Arbeitslosen in beiden Rechtskreisen verringert, im Bereich der Arbeitslosenversicherung mit einem Rückgang von 21,2 Prozent jedoch wesentlich stärker als im Bereich der Grundsicherung, wo der Rückgang lediglich 4,9 Prozent betrug.

Im Aufschwung ist auch die Nachfrage nach Arbeitskräften. Bereits in den Vormonaten hatte die Arbeitskräftenachfrage zugenommen – diese positive Entwicklung setzte sich auch im Mai fort. Im Landkreis Neunkirchen wurden im Mai 250 neue Stellen gemeldet, 58 mehr als im April. Die meisten offenen Stellen wurden in der Zeitarbeit, im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen gemeldet. Auch im Baugewerbe, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im Verarbeitenden Gewerbe, im Bereich Erziehung und Unterricht und im Öffentlichen Dienst gab es eine große Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der gemeldeten Stellen signifikant erhöht (plus 126). Seit Jahresbeginn wurden 903 offene Stellen gemeldet, fast 15 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im Stellenbestand befinden sich aktuell 816 offene Stellen.

Im Landkreis Neunkirchen haben im Mai zwölf Betriebe für 32 Beschäftigte neu Kurzarbeit angezeigt. Im April waren es noch 13 Anzeigen für 162 Personen. Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten jedoch nicht automatisch deren Realisierung. Daten über den Umfang der realisierten Kurzarbeit werden mit einer Wartezeit veröffentlicht. Für den Monat November 2020 liegen nun die endgültigen statistischen Daten vor. So waren in diesem Monat 379 Unternehmen und 2354 Menschen in Kurzarbeit. Um möglichst zeitnah Zahlenmaterial zur Verfügung stellen zu können, werden Hochrechnungen zur Inanspruchnahme der Kurzarbeit auf Basis vorläufiger Daten vorgenommen. Laut Hochrechnung haben im Dezember 2020 448 Unternehmen für 2364 Beschäftigte Kurzarbeit umgesetzt.

Im Landkreis Neunkirchen wurden seit Beginn des Beratungsjahres im Oktober vergangenen Jahres 486 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 103 weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (minus 17,5 Prozent). Gleichzeitig haben 618 Jugendliche die Berufsberatung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Anspruch genommen, 66 weniger als im Vorjahr (minus 9,6 Prozent). Derzeit kommen auf 285 unbesetzte Ausbildungsstellen 331 Bewerberinnen und Bewerber, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.

Die meisten offenen Ausbildungsstellen gibt es derzeit noch in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk Fleischerei, Verkäufer/in, Fachkraft Lagerlogistik, Elektroniker/in Energie-/Gebäudetechnik, Handelsfachwirt/in, Dachdecker/in, Anlagenmechaniker/in Sanitär-/Heizung-/Klimatechnik, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r und Kaufmann/-frau Groß-/Außenhandelsmanagement Großhandel und gesucht.

Für Beratungswünsche vergibt die Berufsberatung auch kurzfristig Termine. Ein Terminwunsch kann per E-Mail unter saarland.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder über die gebührenfreie Servicerufnummer (0800) 4 5555 00 vereinbart werden. Die Beraterinnen und Berater stehen für telefonische oder Videoberatung gerne zur Verfügung.