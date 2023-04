Historischer Verein Stadt Neunkirchen Feierabendhaus und Ehrenfriedhof

Das Gebäude wurde vom Architekten Stockhausen geplant und stand in der heutigen Parallelstraße/Ecke Gabelsberger Straße. Zweites Thema ist der sogenannte Ehrenfriedhof, der 1940 für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges auf der Spieser Höhe angelegt wurde. Der Vortrag findet statt am Donnerstag, 6. April, 19 Uhr in den HVSN-Räumen, Irrgartenstraße 18. Gäste willkommen. Nichtmitglieder zahlen drei Euro.