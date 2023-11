Flohmarkt in Neunkirchen Hier warten antike und kuriose Schnäppchen

Man erwartet ja einiges, wenn ein historischer Verein sich von Ballast befreit, der sich unweigerlich über die Jahrzehnte hinweg ansammelt. Aber einen Deckenventilator, nagelneu und original verpackt, eher weniger. Auch keine Best-of-Klassik-CD-Sammlung, einen Bierhumpen, der zur WM 1994 in den USA herausgegeben wurde, diverse Schreibtischlampen oder einen Heizlüfter neueren Datums. „Das sind viele Dinge aus Nachlässen irgendwelcher Art“, erklärt Marie-Luise Becker, Vorsitzende des Historischen Vereins Stadt Neunkirchen. Sie hält die Stellung an diesem grauen Novembersamstag, an dem sich einfach niemand in der Irrgartenstraße 18 zeigen will.