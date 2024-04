Hilfsaktion des Saarlandes für die Wintermonate Ministerpräsidentin Anke Rehlinger im Wintercafe Heiligenwald

„Wir sind total dankbar dafür, dass wir in einer echten Krise die Strukturen nutzen durften und die Awo gelebte saarländische Solidarität gezeigt hat. Die Wintercafés haben wir ins Leben gerufen, weil sich eine Energiekrise abzeichnete. Jetzt endet die Aktion, weil auch die Energiekrise abgemildert wurde. Das Land wird sich weiterhin an Hilfen für Bedürftige beteiligen, der Krisenfonds der Wintercafés läuft allerdings jetzt aus“, kündigte Rehlinger in Heiligenwald an. Ganz wichtig sei auch, dass die Awo der Einsamkeit entgegengetreten sei. Viele Menschen seien hier aufgefangen worden. Der Landesvorsitzende Marcel Dubois sagte, die Awo habe bewiesen, dass Solidarität noch möglich sei.